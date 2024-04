CMVM suspende negociação de ações da SAD do FC Porto

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu a negociação de ações da SAD do FC Porto.

Em comunicado, a CMVM diz aguardar a "divulgação de informação relevante ao mercado".

De acordo com o jornal "Eco", em causa estão declarações proferidas pelo presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, em entrevista à SIC, esta segunda-feira, que terão resultado na divulgação de informação privilegiada.

O problema terá estado na forma como Pinto da Costa falou da situação de capitais próprios do clube e do acordo relativo ao Estádio do Dragão, segundo o jornal.

Na entrevista, o presidente do FC Porto referiu que esperava que os capitais próprios do clube deviam estar "mais do que positivos" daqui a um mês.