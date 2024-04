Alcaide denuncia Conceição por "lesões e ameaças" e diz que foi ameaçado por adeptos do Porto

"Tomámos a decisão de denunciar tanto o Sérgio, como o seu filho [Moisés Conceição]. Vamos levar a cabo a seguinte denúncia, por presumível delito de lesões à máxima autoridade do povo, delito de atentado contra a autoridade, delito de ameaças, delito de alteração da ordem pública. Também a polícia vai tramitar um expediente administrativo por alteração da ordem pública e instámos ao organismo correspondente a aplicar a lei do desporto da Andaluzia", declara.

Treinador do FC Porto mostra-se "muito triste" com(...)

Manuel Barroso não só mantém a sua versão inicial do sucedido, como conta mais detalhes da altercação com Sérgio Conceição.

"Por causa deste comunicado do Porto, muitíssimos simpatizantes e adeptos do Porto ameaçaram de morte, nas redes sociais, este alcaide [o próprio Manuel Barroso], os seus filhos e familiares, com comentários desrespeitosos que também já estão nas mãos da justiça", queixa-se.

"Vamos aos tribunais e vamos demonstrar que este alcaide não mente e vai defender-se com quem tenha de se defender, sobretudo, pelo interesse do seu povo", termina Manuel Barroso, na declaração aos jornalistas.

Numa nota enviada à Renascença no dia em que a notícia dos distúrbios na Gafañotes Cup veio à Luz, Pedro Henriques, advogado do treinador do FC Porto, repudiou as acusações . Além de argumentar que tinha sido o autarca a agredir Moisés Conceição e que tinha sido Sérgio a "tentar separar a confusão", e deu conta da apresentação de queixa-crime contra Barroso por tentativa de agressão e denúncia caluniosa.

No dia seguinte, em declarações aos jornalistas, no Olival, Sérgio Conceição confessou-se "muito triste" com as acusações declarou que está disposto a deixar o futebol para provar que não agrediu ninguém.

"Os meus advogados estão em Espanha, para tratar desta situação e fazer aquilo que têm a fazer. Se for preciso eu meter uma pausa no futebol, deixar o futebol para provar tudo aquilo que eu estou a dizer, eu deixo, porque a minha honra e aquilo que eu sou como homem e como pai é muito mais importante que qualquer carreira desportiva", disse.



O presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vítor Pataco, disse no mesmo dia, à Renascença, que "todos os agentes desportivos com exposição mediática", como Sérgio Conceição, são pessoas com "uma obrigação acrescida de serem exemplos".