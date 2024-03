Pepe: "É uma pena cair assim"

Pepe, capitão do FC Porto, explica que a estratégia dos dragões frente ao Arsenal passava por tentar limitar o raio de ação de Martin Odegaard e elogia a exibição em Londres, apesar da eliminação da Liga dos Campeões. Em declarações à DAZN, explica ainda como jogar ao mais alto nível aos 41 anos.

Reação à derrota: "Agradeço aos adeptos, foi incrível o apoio hoje. Foi uma pena cair assim, faz parte do futebol, fomos uma equipa que criou muita dificuldade ao Arsenal. No primeiro jogo e hoje. Eles fizeram praticamente um remate enquadrado e foi o golo. Dou os parabéns aos meus companheiros, foram verdadeiros dragões e fizeram o que o treinador nos pediu. Poderíamos ter definido melhor e feito golo. No prolongamento, o Porto foi a única equipa que rematou à baliza. Grande jogo nosso, mas infelizmente não passámos".



O que faltou? "Faltou marcar os golos no penáltis. Trabalhámos bastante, neutralizámos muito o jogo do Arsenal. É uma grande equipa, normalmente na Premier marca muitos golos. Viemos aqui, fizemos o nosso jogo, neutralizar um pouco o jogo entre linhas do Odegaard. Fomos maduros, sabíamos o que estavamos a fazer, mas perdemos. Há que seguir em frente e tirar lições para no futuro".

Como jogar ao mais alto nível aos 41 anos de idade? "Sou apaixonado pelo desporto, um privilegiado. Faço o que amo, dedico-me muito a essa profissão, procuro cuidar-me e fazer o que um jogador deve fazer para estar nesse nível".