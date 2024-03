Francisco Conceição quer continuar no Porto no fim da época

Francisco Conceição quer continuar no FC Porto para lá do verão. O avançado está emprestado pelo Ajax, mas tem uma cláusula de compra de 10 milhões de euros.

Em conferência de imprensa antes do jogo com o Arsenal, o extremo de 21 anos assume o desejo de ficar, em definitivo, nos dragões.

"Quero continuar no FC Porto. Estou aqui, quero fazer o máximo de jogos possíveis, ajudar a equipa a conquistar os títulos e no fim da época logo se vê. Mas claro que a minha vontade é continuar no FC Porto", disse.

Francisco Conceição, filho do treinador Sérgio, terminou a formação no FC Porto e saiu para o Ajax em 2022/23 pelo valor da cláusula de rescisão, 5 milhões de euros. Regressou esta temporada, por empréstimo, e já se afirmou como uma das figuras da equipa.

No total, soma cinco golos e cinco assistências em 31 jogos disputados.