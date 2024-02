Sérgio Conceição. "Jogadores interpretaram na perfeição o plano"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, elogiou os seus jogadores pela exibição e vitória 1-0 contra o Arsenal para a Liga dos Campeões.

A exibição

"Os jogadores devem estar felizes pelo que fizeram. Houve pouco tempo para trabalhar, mas houve muita determinação. A equipa interpretou na perfeição os espaços que tinha que pisar para condicionar e também o que tínhamos na frente para ferir o adversário. Foi um bom jogo, de Champions. Mais bola do adversário, mais perigo do FC Porto"

Tática do Arsenal

"Estivemos muitíssimo bem na chegada da bola aos corredores. Também condicionámos a ligação por dentro. Foi tudo preparado e visto. Mesmo nas bolas paradas. Parabéns aos jogadores que interpretaram na perfeição o plano"

Estreia de Otávio na Champions

"Tenho pedido que perca a emoção. Quando se assina contrato com um clube como o FC Porto tem que perder a emoção. Quando tem que falar com um colega mais velho tem que fazê-lo, tem que ter coragem. A confiança é total. Confiança também no Fábio Cardoso e Zé Pedro, que estiveram no banco."

O FC Porto derrotou o Arsenal, por 1-0, com golo de Galeno, nos descontos.