Francisco Matos: "Esta vitória deve-se à capacidade de trabalho do grupo"

Francisco Matos, o adjunto do Arouca que substituiu o castigado Daniel Sousa no banco da equipa, mostrou-se naturalmente satisfeito com a vitória por 3-2 alcançada frente ao FC Porto, no jogo disputado na noite desta segunda-feira no Estádio Municipal de Arouca.

"Esta vitória deve-se à capacidade de trabalho do grupo. Deve-se à solidariedade. É importante nos sabermos comportar nos diferentes momentos do jogo, tornando-nos imprevisíveis", afirmou no final do encontro da 21ª jornada da liga portuguesa.



O técnico-adjunto do Arouca realçou a "entrada bastante positiva" da equipa, que acabou por ser importante para a obtenção da quarta vitória consecutiva do clube. O Arouca encontrou-se em vantagem logo aos 39 segundos de jogo.

Jason foi considerado o melhor em campo pela Renascença, mas Francisco Matos preferiu não realçar nenhum sector da equipa. "Todo o foco e trabalho ajuda à qualidade que temos desenvolvido. Há crença e alegria no grupo, e isso tem feito a diferença no rendimento desportivo".

O FC Arouca fica assim no 7º lugar da classificação, com 28 pontos. Na próxima jornada visita o Casa Pia.