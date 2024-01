Um ferido e um detido após confrontos entre adeptos do Farense e do FC do Porto

As agressões entre adeptos do Farense e do FC do Porto, que decorreram uma hora antes do início da partida que se disputa na noite deste domingo em Faro, terminaram com um apoiante dos dragões a ser transportado para o hospital e outro detido.

Segundo o jornal O JOGO, o Corpo de Intervenção da PSP teve de sanar confrontos entre adeptos de Farense e FC Porto, junto a uma das portas de acesso ao São Luís.

O Estádio de S. Luís, em Faro, acordou este domingo com frases grafitadas na fachada, na contagem decrescente para o jogo entre o Farense e o FC Porto.

“Porto hooligans”, “P*** da vossa mãe” ou “1893” foram algumas das mensagens grafitadas no exterior do estádio algarvio.

As equipas de manutenção do Estádio de S. Luís já começaram os trabalhos para remover as inscrições da fachada do centenário recinto.