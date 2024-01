Villas-Boas. Sócios “serão determinantes para imprimirem sentimento de mudança no FC Porto”

André Villas-Boas, candidato à presidência do FC Porto, inaugurou a sua sede de campanha e voltou a falar em “sentimento de mudança”.

“Esta sede pretende ser uma sede de debate do nosso programa, das nossas ideias. Arrancamos amanhã com a apresentação do presidente da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar, e posteriormente conversas com ex-jogadores do futebol, das modalidades, das camadas jovens… Trazer através do formato podcast “Conversas à moda do Porto”, cheias de simbolismo e de força, colocar o sócio no centro da comunicação”, disse Villas-Boas.

Assinar a candidatura do ex-treinador dos dragões “é um ato simbólico de grande significado, porque representa o apoio dos portistas a esta candidatura. Serão determinantes em abril para imprimirem este sentimento de mudança que é necessário no FC Porto”.

Villas-Boas diz-se disponível para debater ideias com todos os outros candidatos.

“Podemos debater principalmente no que toca à minha campanha e ao meu programa. Discutir ideias dos programa desportivo, financeiro, eclético, social… No fundo é a continuação da demonstração das ideias que temos para o clube, que iremos anunciar nas nossas redes”, acrescentou.

A sede da candidatura de André Villas-Boas está decorada com recordações do antigo técnico, assim como equipamentos do FC Porto, material alusivo aos dragões e várias fotografias, incluindo de Pinto da Costa e Sérgio Conceição.

“Isto é uma eleição, há uma partilha de ideias e há umas que as pessoas gostam mais e outras que gostam menos. Seguiremos na apresentação do nosso projeto e das pessoas que nos rodeiam com o sentido de convencer os associados, mas principalmente com respeito máximo pela época desportiva do FC Porto. É mesmo muito importante que o FC Porto, para a sua sustentabilidade futura, se sagre campeão nacional e é para isso que vamos contribuir também”, referiu.

Esta quinta-feira, Villas-Boas vai apresentar os nomes dos presidentes da MAG e do Conselho Fiscal e Disciplinar da sua lista.

As eleições dos azuis e brancos estão marcadas para abril. Nuno Lobo é, tal como André Villas-Boas, candidato oficial às eleições. Já Jorge Nuno Pinto da Costa ainda não disse se avança ou não para mais um mandato.