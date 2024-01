André Villas-Boas apresenta candidatura no dia 17 de janeiro

André Villas-Boas vai apresentar a candidatura à presidência do FC Porto no dia 17 de janeiro, uma quarta-feira, pelas 19h00, na Alfândega do Porto, segundo avança o jornal "Record", esta quarta-feira.

O lema da candidatura, com site oficial, embora ainda sem informações, é "Só há um Porto". São agora dois os candidatos confirmados, depois de Nuno Lobo também ter formalizado a intenção de ir a votos.

Villas-Boas já tinha adiantado, primeiro no final de novembro e depois no início de janeiro, que apresentaria a candidatura este mês.

"Mantenho-me convicto para avançar para as eleições. A apresentação da candidatura é uma mera formalidade e será feito em janeiro", anunciou o antigo treinador portista, em declarações aos jornalistas, na madrugada do dia 30 de novembro, após assembleia geral do clube.



Se Villas-Boas e Lobo são candidatos confirmados, o atual presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, ainda não decidiu se se recandidata. Assim revelou, na terça-feira, em entrevista ao site luso-francês "Ponto PT".

"Se me candidatar é com o objetivo de pôr a equipa de futebol mais forte e a continuar a ganhar. Antes das eleições espero ter as contas em dia porque temos tido resultados já depois deste segundo semestre que vão permitir que aquele alarme com as contas desapareça", sublinhou.



As eleições para os órgãos sociais do FC Porto terão lugar em abril.