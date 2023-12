Sérgio Conceição e o castigo a Pepe. "Há formas de descrever o que se vê"

Sérgio Conceição considera que o relatório do árbitro Nuno Almeida sobre a expulsão de Pepe em Alvalade, que levou ao castigo de suspensão por dois jogos, pintou o caso com Matheus Reis de forma mais agressiva do que aquela como o próprio treinador do FC Porto viu o lance.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o técnico diz que a exclusão de Pepe por dois jogos "tem a ver com o que é escrito no relatório do árbitro e, a partir desse momento, não há nada a fazer".

"Eu não tenho de concordar ou discordar. Ele escreveu, pelos vistos, não aquilo que viu no momento, porque ia dar um amarelo ao Pepe, mas aquilo que viu no VAR. Mas depois há formas de descrever aquilo que se vê, umas um bocadinho mais agressivas, outras menos. Não tenho de concordar nem discordar, o que está escrito é o que ele viu", diz.

Sérgio assume que Pepe é "uma baixa importante", pela relevância que tem dentro e fora de campo. Agora, "há que encontrar soluções", numa altura em que o Porto tem apenas Zé Pedro e Fábio Cardoso disponíveis para o centro da defesa, face ao castigo de Pepe, à lesão de Marcano e à exclusão de David Carmo, por "mau comportamento".

"O treinador é pago para isso, não que fique muito contente. Tem sido uma verdade, temos tido, ao longo desta época, alguns jogadores impossibilitados a nível físico ou por outras razões, mas não é só no setor defensivo. Temos de ser capazes de ir ajustando e ir colmatando algumas ausências importantes. Todos os treinadores gostam de ter o plantel todo disponível, mas este ano tem sido difícil", reconhece.



