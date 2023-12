Sérgio Conceição. “Ontem não éramos bestas, hoje não somos bestiais”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, diz que os jogadores “sentem o clube”, mas reforça: “Ontem não éramos bestas, hoje não somos bestiais”.

“Os jogadores sentem o clube. Isso é uma forma de alertar as tropas, para se focarem no trabalho. Os jogadores estão de parabéns. Entrámos bem no jogo. Podíamos ter feito mais um ou outro golo. Cometemos um ou outro erro no final da primeira parte. Na segunda parte fizemos mais dois golos e um erro individual custou-nos o golo sofrido. Ontem não éramos bestas, hoje não somos bestiais”, refere.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões garante que não está ainda a pensar no clássico contra o Sporting. Antes ainda haverá Liga dos Campeões.

“Neste momento o foco é descansar e depois é preparar o jogo com o Shakhtar para a Liga dos Campeões”, referiu.

Conceição acrescentou: "Estou contente com toda a equipa, eles fazem parte do grupo profissional do FC Porto, onde se incluem muitos jogadores da equipa B e dos sub-19 também".

O FC Porto derrotou o Casa Pia, por 3-1, e agarra o Sporting na frente do campeonato.