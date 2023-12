No FC Porto, "há jogadores com muita falta de qualidade"

Há jogadores no plantel do FC Porto com "muita faltar de qualidade". Eduardo Luís, antigo jogador dos dragões, acredita que derrotas como a do FC Porto em casa do Estoril - que ditou o afastamento da Taça da Liga - podem afetar o estado de espírito da equipa.

À Renascença, o antigo defesa, que representou o clube entre 1982 e 1989, aponta o dedo à qualidade da equipa.

"Parece-me que há jogadores com muita falta de qualidade para este nível. Tem-se visto em alguns jogos. Conceição está limitado com lesões e a tentar gerir a equipa, mas muitas vezes, em jogos em que um título está em causa, pode dar para o torto mexer", começa por dizer.

Nesse sentido, Eduardo Luís considera que "quando há jogos a doer, se tem de meter a melhor equipa, tem de meter a melhor equipa".

O Porto perdeu pela segunda vez com o Estoril esta época e agora cai da Taça da Liga.

Eduardo Luís alerta para os perigos das consequências de resultados destes.

"Estes joguinhos de Taça podem afetar muito o estado de espírito de uma equipa. A equipa mais forte facilita, perde ou empate e é logo despedimento de treinador. Tem acontecido isso várias vezes", conclui.