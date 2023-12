Hélder Malheiro apita Estoril-FC Porto da Taça da Liga

Hélder Malheiro é o árbitro nomeado para o Estoril Praia-FC Porto, da segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Terá como assistentes Hugo Ribeiro e Pedro Felisberto, com Hélder Carvalho como quarto árbitro, no Estádio António Coimbra da Mota. André Narciso cumprirá a função de videoárbitro (VAR).

O Porto estreia-se na presente edição da Taça da Liga como detentor do troféu, pela primeira vez na história. Na primeira jornada do grupo D, o Estoril bateu o Leixões, por 2-1, em Matosinhos.



Lisboetas e portuenses defrontam-se na quarta-feira, às 18h00, no Estádio António Coimbra da Mota. Encontro com acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.