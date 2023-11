Youth League. Sub-19 do FC Porto goleiam em Barcelona

A equipa de sub-19 do FC Porto em Barcelona, por 4-0, esta terça-feira, e igualou os catalães no primeiro lugar do grupo H da Youth League.

Os campeões europeus de 2019 adiantaram-se aos 22 minutos, por intermédio de Rodrigo Mora, e construíram a goleada na segunda parte: Gonçalo Sousa fez o 2-0 ao minuto 59, Jorge Meireles ampliou aos 73 e Anhá Candé completou seis minutos mais tarde.

O Porto sobe à liderança do grupo H, com 12 pontos, os mesmos do Barcelona, segundo classificado, e mais seis que o Shakhtar Donetsk, terceiro. Basta aos dragões fazer os mesmos pontos que os catalães, na última jornada, em casa, diante dos ucranianos, para garantirem a vitória no grupo e o acesso direto aos oitavos de final.