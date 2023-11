João Cancelo: "Marcar a um rival do meu clube do coração, o Benfica, tem muito sabor"

João Cancelo mostra-se orgulhoso pela exibição com que ajudou o Barcelona a derrotar o FC Porto, por 2-1, e carimbar o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, com vitória no grupo.

Em declarações à DAZN Eleven, no final da partida, o internacional português assume que "é sempre especial" marcar pelo Barcelona, o "clube de sonho quando era criança", e mais ainda frente aos dragões, apesar de lhes desejar felicidades e que se apurem para os "oitavos".

"Marcar nesta competição, ainda para mais contra um rival do meu clube do coração, que é o Benfica, tem muito sabor. Tenho grandes amigos no FC Porto, como o Fábio Cardoso, que é um dos melhores amigos, e, sinceramente, espero que tudo lhes corra bem. A rivalidade fica de parte, é um clube português e merece seguir em frente", afirma.

Saída "por prevenção mais que por lesão"

Cancelo admite que o Barcelona "precisava desta vitória e desta exibição" e que garantir o apuramento para a próxima fase era fundamental:

"Este clube merece estar nos oitavos de final da Champions League todos os anos. Nos últimos dois não conseguiram, mas agora conseguimos este objetivo, que é de prestígio e de valor económico para o clube."

O lateral português revela, ainda, que saiu na segunda parte por sentir "o isquiotibial um bocado carregado", queixa que já transporta desde os jogos com a seleção nacional, ainda no início de novembro.

"Já nos dois jogos da seleção corri um pouco de risco, contra o Rayo Vallecano também. Agora decidi sair, até porque eu nunca rasguei, não sei como é. Foi mais prevenção que lesão", explica.

João Cancelo marcou um golo e fez uma assistência para João Félix, na vitória, por 2-1, do Barcelona sobre o FC Porto.