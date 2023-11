Cancelo: "Regresso de Pepe é uma má notícia para nós"

João Cancelo, lateral do Barcelona, assume que a recuperação e provável regresso de Pepe às opções do FC Porto é uma "má notícia" para a equipa catalã.

"Claro que é uma má notícia para nós, ele é um grandíssimo jogador, respeito-o muito, é um dos melhores centrais do futebol português, se não o melhor. Ele sabe o quanto gosto dele, é um dos capitães na seleção. Claro que é uma má notícia", disse, em conferência de imprensa.

O Barcelona venceu no Estádio do Dragão, por 1-0, mas Cancelo acredita que o jogo com o FC Porto será "dificílimo".

"Causaram-nos algumas dificuldades pela forma como jogam. Conhecemos o treinador do Porto, jogam de forma muito aguerrida e agressiva, com pressão muito forte. Vamos tentar atingir os pontos fracos deles, também os têm, como todas as equipas. Vai ser um jogo dificílimo, já joguei várias vezes com o Porto", prevê.



Formado no Benfica, Cancelo não encara o jogo com o Porto de forma particularmente especial: "Não vejo dessa forma, sou do Benfica, é o maior rival do Porto, mas agora estou no Barcelona, não me importa essa situação. Só quero os três pontos e a qualificação."

Porto e Barcelona partilham a liderança com nove pontos, depois da derrota dos catalães contra o Shakhtar Donetsk. Cancelo encara o jogo com os dragões "como uma final".

"É importante para equipa e para o clube. Podíamos já ter garantido os oitavos de final com o Shakhtar. Vai ser importantíssimo, é um mês muito difícil, com jogos muito importantes. Vai ser uma final e temos que ganhar. Os últimos jogos não têm saído como queríamos. Temos de melhorar, voltaram jogadores importantes como o de Jong. O bom do futebol é que há sempre uma oportunidade logo depois de melhorar", termina.

O Barcelona-FC Porto joga-se esta terça-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.