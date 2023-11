Futuro de Taremi entre Arábia Saudita e os rivais de Milão

Mehdi Taremi está de saída do FC Porto e o seu futuro passa pela Arábia Saudita ou por um dos rivais de Milão, segundo o "Tuttomercato".

O avançado internacional iraniano, que termina contrato no final da presente temporada, terá recusado as propostas de renovação dos dragões, por pretender, aos 31 anos, perseguir um contrato mais atrativo financeiramente. O próprio presidente portista admitiu, na terça-feira, que seria muito difícil estender o vínculo com Taremi.

"O Taremi tem propostas que ainda não aceitou, para ir ganhar dez milhões por ano. Dizem, "renovem com o Taremi'. Sim senhor, dêem dez milhões para o Taremi, mais dez milhões para o Fisco. Vinte milhões e renovo", ironizou Pinto da Costa, em entrevista à SIC.



Há duas possibilidades para a saída: Arábia Saudita e Milão.

Do Médio Oriente, poderão até chegar propostas para a contratação de Taremi ainda em janeiro, o que permitiria ao FC Porto ainda faturar com um jogador em final de contrato. Inter ou AC Milan poderão ter mais interesse em garantir o iraniano a custo zero para a próxima época.

O Milan já tentou contratar Taremi no verão, "mas com propostas ridículas, que nem deu para conversar", de acordo com Pinto da Costa.

"Não houve nenhuma proposta perto da cláusula dele", frisou.

Mehdi Taremi está no FC Porto desde 2020/21, proveniente do Rio Ave. Totaliza 83 golos e 52 assistências em 163 jogos pelos dragões. Esta época, leva três golos e três assistências em 16 partidas.