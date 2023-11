Incidentes junto à casa de Villas-Boas "em nada favorecem a imagem" do FC Porto

Carlos Melo Brito, membro do Conselho Superior do FC Porto e professor de Marketing da Universidade do Porto, considera que os atos de vandalismo junto à residência de André Villas-Boas, no Porto, durante a madrugada desta quarta-feira, "em nada favorecem a imagem" do clube. "É uma situação que em nada favorece a imagem da grandeza de um clube como o FC Porto", lamenta o especialista em marketing, eleito em 2020 para o Conselho Superior portista pela lista de José Fernando Rio.

Em declarações a Bola Branca, Carlos Brito Melo também analisa algumas respostas da entrevista de Pinto de Costa à SIC. O membro do Conselho Superior do FC Porto espera, ainda que sem certezas, que as palavras do presidente dos dragões permitam diminuir a crispação que existe no clube. Brito Melo deseja que os adeptos estejam unidos, independentemente de quem seja o presidente.

"Espero que os ânimos fiquem mais calmos, mas não sei se acontecerá. É verdade que há ambiente de crispação, há posições relativamente extremadas, mas, independentemente daquilo que disse o presidente Pinto da Costa, é importante que todos nos unamos em torno daquilo que são os interesses do clube. Independentemente de acharmos que quem deve estar à frente dos destinos é a pessoa A ou a pessoa B", defende. Renovação do treinador e as contas no vermelho



Pinto da Costa afirmou que, se fosse treinador, não renovaria antes das eleições. Carlos Melo Brito, professor de marketing e membro do Conselho Superior do FC Porto, entende que esta afirmação pode ser uma colagem do presidente a Sérgio Conceição, usando-o como trunfo eleitoral, mas também dando-lhe uma grande margem de confiança:

"Temos de ver que estamos a falar do líder do clube, e um líder tem de passar e mostrar que tem confiança nas pessoas que estão a servir o clube neste momento, nomeadamente o treinador. Portanto, parece-me perfeitamente compreensível o que foi afirmado pelo presidente Pinto da Costa. De outra forma, ele estaria certamente a tirar o tapete aquela pessoa que está a liderar a equipa, o que não seria bom para o clube."