Di María e Galeno são os desequilibradores de Derlei para um clássico "50-50"

Derlei prevê um clássico com iguais hipóteses de vitória para Benfica e FC Porto, independentemente do palco, e chama dois jogadores a decidir: Ángel Di María, de um lado, e Wanderson Galeno, do outro.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo avançado dos dois clubes assinala o "equilíbrio muito grande" entre Benfica e Porto, que estão separados apenas por um ponto - os dragões à frente -, após um só deslize de cada lado.

"Para mim é 50-50, apesar de o Benfica jogar em casa, com o apoio dos adeptos", antevê o Ninja.

Os possíveis desequilibradores dessa balança têm nomes: Di María e Galeno.

O internacional argentino, "apesar da idade, continua a jogar fino da bola". Exige "respeito e, naturalmente, muita atenção" da parte do Porto.

"Um jogador como ele pode decidir uma partida. Os grandes jogos são para grandes jogador e o Di María é um desses atletas", elogia.

Derlei também fala do luso-brasileiro do FC Porto, que "vem crescendo muito, individualmente", sob o comando de Sérgio Conceição.

"Também tem todas as condições de ser protagonista de uma partida destas", assinala.

Neres e Arthur terão sucesso

O antigo jogador brasileiro destaca mais dois compatriotas, ainda que em circunstâncias diferentes. O primeiro é David Neres.

"É uma figura carimbada. Na reta final da última época começou a perder um pouco de espaço na equipa, mas a meu ver é um atleta que tem amplas condições de ser titular absoluto na equipa do Benfica", garante.

O outro é Arthur Cabral, que custou 20 milhões de euros mas ainda só disputou 197 minutos em cinco jogos (dá um total de 40 minutos por encontro). Derlei acredita que o ponta de lança vai singrar na Luz:

"O Arthur saiu do Brasil muito jovem. É um jogador muito forte, um jogador área. Tem tudo para se dar bem no futebol português e, como é muito jovem, tem ainda muitas coisas para aprender e para evoluir também."



A hora dos mais jovens no Porto

Por outro lado, Pepe não viajou com a comitiva para Lisboa e junta-se a Marcano e Zaidu como baixa na defensiva do FC Porto.

Derlei salienta que "não só pela experiência e liderança" que Pepe, em especial, e Marcano têm, "mas também pela qualidade técnica, é lógico" que os dragões são afetados. Ainda assim, deposita confiança em David Carmo e Fábio Cardoso.

"O Porto tem outros atletas, jovens jogadores que estão à procura do seu espaço, e que naturalmente o Sérgio tem toda a confiança de colocar a jogar, porque se assim não fosse não estariam no plantel. Os adeptos podem ficar tranquilos, todo e qualquer jogador que faz parte do plantel tem condições para jogar tranquilamente", afiança.



O Benfica-FC Porto está marcado para esta noite, às 20h15, no Estádio da Luz. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.