Sérgio Conceição: "Investimento do Benfica é o dobro, mas isso vale o que vale"

Sérgio Conceição mete pressão no Benfica, que fez "cerca do dobro" do investimento do FC Porto no verão, contudo, assume ambição de ganhar o clássico no Estádio da Luz, a contar para a jornada 7 da I Liga.

O plantel do Benfica 62 milhões de euros do que o plantel do FC Porto, de acordo com dados do portal especializado "Transfermarkt". Na conferência de imprensa de antevisão do clásico, esta quinta-feira, Sérgio Conceição é instado a reagir a esse número.

"É um número. Sabemos que o Benfica em termos de investimento é cerca do dobro do Porto, mas isso vale o que vale. É importante termos plantéis equilibrados que nos dêem garantias em todas as provas. Depois, se olharmos para isso, quando defrontamos equipas que têm orçamentos mais baixos, a vontade de nos vencer está sempre lá", vinca.

O treinador admite, portanto, que o Benfica tem "jogadores de altíssimo nível", mas frisa que o Porto "também os tem". Por isso, "não podemos prever o que vai acontecer" no primeiro clássico do campeonato.

"Podemos estar preparados e dar o nosso máximo, mas depois o jogo tem a sua história. É um clássico, um jogo sempre difícil, perante o campeão nacional. Temos esse respeito, mas também a ambição de ir à Luz e ganhar o jogo", refere, embora também tire pressão do jogo, porque o campeonato é uma maratona:

"Sabemos que o campeonato é uma prova de regularidade, por isso, não nos adianta estar muito bem num jogo e nos outros isso não acontecer."

Benfica é forte, mas o Porto também tem argumentos





Sérgio Conceição tem registo de quatro vitórias, um empate e uma derrota para o campeonato, na Luz. Ainda assim, como habitual, sublinha que "o passado recente não conta nada para o jogo".

"Do outro lado está o campeão nacional. Queremos ganhar mais uma batalha, para termos mais três pontos rumo ao objetivo final de sermos campeões. O nosso trabalho é prepararmo-nos da melhor forma", frisa.

Apesar dos elogios ao Benfica, o treinador do FC Porto também puxa dos galões e lembra que a sua equipa lidera o campeonato, em igualdade pontual com o Sporting, e é a única, entre as três portuguesas na fase de grupos Liga dos Campeões, que venceu na primeira jornada.

O Benfica perdeu, por 2-0, na receção aos austríacos Salzburgo, mas Sérgio não dá especial atenção a esse resultado: "Não vou tirar nenhuma nota só porque o Salzburgo ganhou na Luz."

O Benfica-FC Porto está marcado para sexta-feira, às 20h15, no Estádio da Luz. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.