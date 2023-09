FC Porto continua a preparar Benfica com seis baixas

O FC Porto continua sem seis jogadores, no segundo dia de preparação para o clássico com o Benfica, esta terça-feira.

Pepe, Marcano, Zaidu, Veron, Danny Namaso e Evanilson continuaram a fazer tratamento. O central espanhol foi operado com sucesso a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

De resto, todos os jogadores trabalharam às ordens de Sérgio Conceição, incluindo o central Zé Pedro, de 26 anos, da equipa B, tal como na véspera.

Os dragões voltam a treinar na quarta-feira, às 10h30, no Olival.

O FC Porto defronta o Benfica na sexta-feira, às 20h15, no Estádio da Luz. O primeiro clássico do campeonato, referente à jornada 7, terá relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.