Treinador do Shakhtar surpreendido com velocidade de jogo do FC Porto

O treinador do Shakhtar Donetsk admite que o FC Porto conseguiu surpreender e impediu o campeão ucraniano de impor o seu jogo.

Citado pela imprensa da Ucrânia, após a derrota, por 3-1, na receção aos dragões, em Hamburgo, na primeira jornada do grupo H da Liga dos Campeões, Patrick van Leewuen explica o que correu mal.

"Estávamos preparados para o jogo do FC Porto, mas eles jogaram ainda mais rápido do que esperávamos. Não conseguimos fazer o jogo que queríamos. Ao intervalo já estávamos a perder por 3-1, mas na segunda parte jogámos melhor. Vamos tirar as conclusões certas", frisa.

Apesar da derrota, Van Leeuwen garante que o Shakhtar Donetsk continua na corrida aos oitavos de final da Champions: "Ainda temos tudo em aberto, faltam vários jogos, por isso temos de continuar focados."

Estiveram 46.729 espectadores no Volksparkstadion, casa emprestada do Shakhtar devido à guerra na Ucrânia. Van Leeuwen ficou sensibilizado.

"Quero agradecer a todos os adeptos. Sabemos qual é a situação na Ucrânia, que há uma guerra a decorrer, mas eles mesmo assim vieram apoiar-nos. Sentimo-nos em casa", declara o treinador do Shakhtar.

O Porto derrotou o Shakhtar, por 3-1, na jornada 1 da fase de grupos da Champions, e soma três pontos após a primeira jornada. Partilha a liderança do grupo com o Barcelona, que goleou (5-0) o Antuérpia.