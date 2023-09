Sub-19 dão o exemplo. FC Porto bate Shakhtar na Youth League

Os sub-19 do FC Porto arrancaram a Youth League com vitória expressiva na visita ao Shakhtar Donetsk, por 4-1.

Rodrigo Mora foi a grande figura da partida. O avançado de apenas 16 anos - e já opção regular na equipa B na II Liga -, bisou na primeira parte aos 7 e 32 minutos.

Já perto do final do primeiro tempo, Luís Gomes foi derrubado na área e o árbitro assinalou grande penalidade, convertida com sucesso por Jorge Meireles. Os dragões ainda apontaram um quarto golo já no segundo tempo, por Ussumane Djaló, aos 54 minutos de jogo.

O Shakhtar reduziu já perto do final, nos descontos, por Pushkarov.

O duelo entre as duas equipas principais acontece esta noite, às 20h00, em Hamburgo, com relato e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.