Atenção, FC Porto. Barcelona "quer dar o salto" na Liga dos Campeões

O Barcelona quer passar o grupo da Liga dos Campeões em primeiro lugar e "dar um salto" na prova. O treinador Xavi fez a antevisão da primeira jornada frente ao Antuérpia e deixou o aviso a todos os rivais, um deles o FC Porto.

"O objetivo é claro: passar do grupo e como primeiros classificados", começou por dizer.

Xavi levou o Barcelona ao título de campeão na época passada, mas caiu na fase de grupos da Champions. Esta época, é hora de "dar um passo em frente".

"Estivemos muito bem na época passada nas competições internas, mas agora há que dar este passo. Estamos num bom momento, é uma competição que nos dá espaço para ser competitivos", atira. O Barcelona visita o Estádio do Dragão no dia 4 de outubro e recebe os dragões no dia 28 de novembro.

O Barcelona tem estado afastado das grandes decisões das provas europeias, mas Xavi não acredita que o clube tenha perdido prestígio.

"Quando fui ao campo do Bayern e do Inter senti respeito. Vencemos a La Liga na época passada e agora há que dar este passo. Não vencemos a Champions desde 2015. Temos de, pelo menos, ser competitivos", termina.

João Félix estreou-se a marcar pelo Barcelona e Xavi elogiou a atitude do português: "Se não há atitude, não estás na equipa. A dele foi positiva como a de todos. Tem vontade de trabalhar e de ajudar a equipa".