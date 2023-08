Taremi falou com Pinto da Costa e fica no FC Porto

Mehdi Taremi esteve com um pé no AC Milan, mas vai continuar no FC Porto após uma conversa, esta quinta-feira, com o presidente dos dragões, Pinto da Costa, avançou esta quinta-feira à noite o Porto Canal.

A notícia é conhecida horas depois de o vice-presidente do FC Porto, Vítor Baia, ter afirmado que "há um acordo entre o FC Porto e Milan pelo Taremi, mas falta o entendimento entre e o jogador e o clube" italiano.

Entretanto, uma reunião entre o avançado internacional iraniano e o presidente Pinto da Costa terá colocado um ponto final na transferência e Taremi vai continuar a vestir a camisola azul e branca.

O contrato do avançado iraniano com o FC Porto termina no final desta temporada 2023/2024.