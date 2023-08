Nuno Lobo. "Arrisco 10 ou 12 jogos para Sérgio Conceição"

Se a ironia valer votos, Nuno Lobo pode acreditar num bom resultado nas próximas eleições do FC Porto. Dificilmente Pinto da Costa seria tão corrosivo na antevisão ao esperado castigo a Sérgio Conceição, pela recusa em abandonar o banco após a expulsão por Luís Godinho, no tempo extra da supertaça.

“Como o Sérgio Conceição é o único que defende o FC Porto, pelas leis que vigoram só para o FC Porto e como vão ser aplicadas consoante a camisola, arrisco que vai apanhar 10 ou 12 jogos” atira Nuno Lobo.

Em entrevista a Bola Branca, o sócio portista lembra que, há sete anos, Roger Schmidt fez o mesmo na Alemanha ao serviço do Leverkusen e assume a defesa do técnico do Porto face a quantos o criticaram pela atitude em Aveiro.

“Já queriam executar o Sérgio Conceição, mas esquecem-se que este mesmo treinador do Benfica – são todos uns santos quando vão para o Benfica – teve esse mesmo comportamento em 2016; também se recusou a sair do campo porque queria saber por que razão foi expulso. Acho que o Sérgio Conceição estava no seu direito e não quis sair do campo; acho muito bem” enfatiza Nuno Lobo.

A ironia e aprovação perante o comportamento do técnico portista não é extensiva ao capitão de equipa Pepe, embora Nuno Lobo o perdoe pela joelhada em Jurasek que ditou a sua expulsão.

“Pepe perdeu ali um bocado a cabeça, mas viu-se a sua atitude ao sair do campo; é um jogador-adepto e eu desculpo 100 por cento o Pepe”, declara, numa alusão ao facto de o jogador ter despido a camisola para a exibir perante os adeptos do Benfica que, nas bancadas do estádio municipal de Aveiro, exultavam com a sua expulsão.

A quem Nuno Lobo não perdoa, tal como a generalidade da nação portista é ao árbitro Luís Godinho, em quem o candidato às eleições no FC Porto vê o protótipo da nossa arbitragem.

“Com Luís Godinho, nos confrontos entre Porto e Benfica já houve sete ou oito expulsões para o Porto e nenhuma para o Benfica, mas isto é algo que já é normal no futebol português”, declara.

À farpa à arbitragem, segue-se o aviso ao vencedor da supertaça e campeão em título.

“Tenho visto o Benfica a ser levado outra vez, que vão ganhar tudo, que vão ser campeões europeus e ontem assisti a 40 minutos de excelência do FC Porto”, diz Nuno Lobo, numa referência à 1ª parte da supertaça, durante a qual a equipa treinada por Sérgio Conceição dominou amplamente o adversário e desperdiçou várias oportunidades para chegar ao golo.

A “excelência” a que Nuno Lobo se refere, não o impede admitir a necessidade de reforços para os corredores; o resto está feito com a chegada iminente de Alan Varela (Boca Juniors) com Nico Gonzalez (ex-Barcelona) e com Fran Navarro (ex-Gil Vicente), que na supertaça, em sua opinião, deveria ter saltado mais cedo do banco.

“Navarro entrou nos últimos minutos; acho que até devia ter entrado mais cedo, mas não discuto as opções do mister. Temos Nico Gonzalez, Varela vira hoje ou amanhã. Acho que o Porto, se calhar, colmatando nas laterais, terá equipa q.b. para lutar com o Benfica e com o Sporting, não esquecendo o Braga” conclui.