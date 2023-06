FC Porto apresenta equipamento alternativo para a próxima época

O FC Porto apresentou o equipamento alternativo para a próxima temporada, 2023/24.

A camisola da New Balance será em tons de amarelo com detalhes azuis escuros. A camisola, com gola em V, inclui o símbolo do FC Porto em estilo sombreado.

Otávio foi um dos jogadores que já vestiu a nova camisola: “Espero pelo início da próxima época para a vestir. Estou muito contente e ansioso por vestir esta camisola, que está incrível, diante dos nossos adeptos", disse, citado pelo clube.