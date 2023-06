Sérgio não falou com ninguém, mas confirma "tentativa de abordagem"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, revela que teve abordagem para sair do clube, mas não falou com ninguém.

"Houve tentativas de abordagem, mas eu neguei. O futuro não sabemos o que poderá acontecer, mas o presidente também pode chamar-me para uma reunião e meter-me na 'alheta'. Não é o momento, é para desfrutar agora", disse, em declarações às rádios.

O técnico explica que "hoje não é o momento" para falar sobre a sua possível saída do clube. Antes, tinha afirmado à RTP que não falou com ninguém.

"Há sempre notícias dos treinadores e jogadores, não é um problema. Sei que poderão haver equipas interessadas, mas ele sabe que não falei com ninguém, havia um troféu para ganhar", atira.

O treinador dos dragões tem sido associado ao Nápoles, campeão italiano: "Acho que hoje não é o momento, tenho mais um ano de contrato, vou reunir com o presidente de forma natural, há coisas a melhorar. Agora é desfrutar", diz.