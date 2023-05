José Fernando Rio vai a votos no FC Porto em 2024

No rescaldo do título falhado pelo Porto, José Fernando Rio anuncia na Renascença a forte probabilidade de ir a votos em 2024. Nas últimas eleições, em que foi opositor de Pinto da Costa, José Fernando Rio atingiu os 26,4%. A intenção é estar de novo na corrida à presidência do FC Porto, no próximo ano.

“Tenho ideias definidas daquilo que o Porto precisa. Não vi grandes alterações nos últimos três anos, portanto é natural que a situação de há quatro anos se volte a repetir; é o mais provável”, declara o jurista e empresário, numa entrevista a Bola Branca.

Num balanço do campeonato, José Fernando Rio entende que a arbitragem continua a não merecer a confiança dos adeptos e que o Benfica foi beneficiado nalguns jogos. Contudo, José Fernando Rio não deixa de reconhecer que o novo campeão nacional teve o mérito de ser mais regular do que o conjunto liderado por Sérgio Conceição.

“Se o Porto tivesse sido campeão, não era de estranhar. O campeonato foi muito equilibrado e às vezes decidido nos pormenores. O Benfica teve um bocadinho mais de mérito em manter uma regularidade superior à do Porto, também foi ligeiramente ajudado num ou outro jogo, como em Guimarães, no Dragão e agora em Alvalade com uma decisão polémica no golo do empate. São coisas que acontecem e é preciso melhorar. É preciso que, principalmente os adeptos, tenham 100% de confiança na arbitragem, o que neste momento não existe”, sublinha.