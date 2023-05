Sérgio Conceição: "Somos a melhor equipa, mas só isso não chega"

Sérgio Conceição considera que o FC Porto é e foi a melhor equipa do campeonato, contudo, assume que "só isso não chega" e queixa-se da arbitragem.

Os dragões venceram o Vitória de Guimarães, por 3-0, na última jornada, resultado insuficiente face à vitória do Benfica sobre o Santa Clara, pelo mesmo resultado, que garantiu aos encarnados o título de campeões nacionais.

Em declarações à Sport TV, após o jogo, Sérgio Conceição admite que faltou consistência ao FC Porto, na primeira volta, o que obrigou a equipa a "ir sempre atrás do prejuízo, e isso custou muito". No entanto, também aponta o dedo à prestação dos árbitros."

"Continuo a achar que somos a melhor equipa. Fomos a melhor equipa da segunda volta. No final, ganhou quem esteve mais regular e teve mais pontos. (...) Em momentos importantes para nós, houve demérito nosso, algumas lesões, embora sempre tenha dito que não ia desculpar-me por isso, mas também algumas situações que nos prejudicaram. Falo da arbitragem."

"As contas são o que são, há uma frustração grande de todo o balneário, porque continuo a acreditar que somos a melhor equipa, a equipa mais forte, mas só isso não chega", reconhece o técnico portista.

Questionado sobre se o título do Benfica é justo, Sérgio dá os parabéns à equipa e ao treinador encarnados, mas equiva-se: "Temos de ver muitas situações que ocorreram este anos."

"Verdadeira família em campo"

Sobre o jogo com o Vitória, "há pouco a dizer". Ainda assim, Sérgio Conceição dedica vários elogios à sua equipa:

"Fomos uma verdadeira família dentro de campo, o que não era fácil. Percebemos que independentemente do desfecho do campeonato, tínhamos de dar uma prova de personalidade. Nestes momentos difíceis, ver uma equipa dedicada, ambiciosa e muito determinada, independentemente da expulsão, é um orgulho para mim como treinador. O jogo não teve história. Mais uma vez, a equipa soube dar uma boa resposta."

O treinador do FC Porto agradeceu, ainda, o apoio dos adeptos, no final do jogo, mesmo depois de a equipa ter perdido o título.