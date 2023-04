"Benfica tem obrigação de não perder esta oportunidade"

Eurico Gomes defende que o Benfica "tem a obrigação de não perder esta oportunidade" de conquistar o título de campeão nacional, quatro anos depois da última conquista.

A vantagem que os encarnados já tiveram na classificação foi significativa, mas nesta fase final a diferença entre os dois primeiros é de quatro pontos. Uma distância que leva o antigo central dos dois clubes a concluir que "a luta pelo título está ao alcance de Benfica e FC Porto".

"Claro que neste caso o Porto está sempre dependente dos resultados do Benfica", anota, em entrevista à Renascença.

Na próxima jornada, a 30.ª do campeonato, o Benfica visita Barcelos, para defrontar o Gil Vicente, enquanto o FC Porto tem dérbi da cidade, com o Boavista. Até ao final do campeonato, os líderes da classificação jogam com Gil Vicente (fora), Braga (casa), Portimonense (fora), Sporting (fora) e Santa Clara (casa). O Porto defronta Boavista (casa), Arouca (fora), Casa Pia (casa), Famalicão (fora) e Vitória de Guimarães (casa). Pelo meio, os dragões, têm dois jogos com o Famalicão, para as meias-finais da Taça de Portugal.

Eurico Gomes, de 67 anos, jogou no Benfica nos anos 70 e representou o FC Porto nos anos 80.