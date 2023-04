João Mário é a única baixa do Porto para Paços de Ferreira

João Mário é o único indisponível no último treino do FC Porto de preparação para a visita ao Paços de Ferreira, esta sexta-feira.

O lateral-direito prossegue tratamento a lesão. Sérgio Conceição tem todos os outros jogadores disponíveis, incluindo Stephen Eustáquio, que perdeu a mãe há menos de uma semana, mas "está bem para ir a jogo".

Na conferência de imprensa de antevisão da partida da jornada 29 da I Liga, esta sexta-feira, o treinador destacou a maturidade do médio.

"O Eustáquio está bem, dentro do possível. É um rapaz com uma maturidade acima da média. Tem um caráter forte e tem um grupo, e a família também, a ajudá-lo. Vejam o nível de maturidade que ele tem, e desvendando um bocadinho a nossa conversa no balneário, que há sempre aquela tendência 'coitado do Eustáquio'. Ele não quer nada disso. Ele quer ser tratado de forma exatamente igual aos outros", revelou.

O Paços de Ferreira-FC Porto, da jornada 29 do campeonato, está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio da Mata Real, e tem relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença, em rr.sapo.pt.