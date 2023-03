FC Porto tem cinco jogadores em risco para o clássico com o Benfica

O FC Porto tem cinco jogadores em risco de falhar o clássico com o Benfica, a 7 de abril, referente à 27.ª jornada do campeonato.

Pepe, Wendell, Marko Grujic, Wanderson Galeno e Mehdi Taremi falharão a deslocação ao Estádio da Luz se virem cartão amarelo na receção ao Portimonense, no domingo, a contar para a jornada 26.



Pepe está lesionado, ao passo que Grujic, que esteve ao serviço da seleção da Sérvia, não são presença garantida no onze inicial. Já Taremi, que deverá alinhar pela seleção do Irão, esta terça-feira, frente ao Quénia, e Galeno são dos jogadores mais utilizados por Sérgio Conceição.

O FC Porto regressa aos treinos esta terça-feira à tarde. Só depois da sessão haverá atualização do boletim clínico e se terá uma melhor ideia dos jogadores à disposição do treinador para o regresso à competição.

À falta de nove jornadas para o final, o Porto encontra-se no segundo lugar da I Liga, com 58 pontos, menos dez que o Benfica, que lidera. O clássico na Luz pode ser decisivo para as contas do título.

O FC Porto recebe o Portimonense no domingo, às 20h30, no Dragão, e visita o Benfica, na Luz, na Sexta-Feira Santa, 7 de abril, às 18h00. Os dois encontros terão relato em direto da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.