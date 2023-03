Treinador do Inter desvaloriza bolas do Porto ao poste. "É futebol"

Simone Inzaghi desvaloriza as duas vezes que o FC Porto acertou nos ferros da baliza do Inter de Milão, nos minutos finais do nulo no Dragão, que garantiu aos italianos a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões.

"Estamos habituados, são coisas do futebol", salienta o treinador italiano, em declarações à Eleven, no final da partida.

Inzaghi dá os parabéns aos seus jogadores, "que fizeram história, foram bravos, souberam jogar compactos contra uma grande equipa".

"Fizemos um grande jogo. No final sofremos, mas fizemos a história do Inter. A sorte conta relativamente. No duplo confronto creio que merecemos chegar aos quartos de final, não sofremos nenhum golo em 180 minutos. Tivemos oportunidades para marcar e não sofrer assim no final", assinala.

Inzaghi elogia Sérgio Conceição, que "já conhecia", e elogia "o seu percurso". O FC Porto do antigo jogador interista é "ótima equipa, um adversário muito difícil, intenso".

Agora, o Inter quer "fazer mais" na Liga dos Campeões e não escolhe rival: "Veremos quem calha, são todos fortíssimos."