Diogo Costa é novamente eleito o melhor guarda-redes do mês

Diogo Costa, do FC Porto, voltou a ser eleito o melhor guarda-redes do mês da I Liga.

O internacional português continua a acumular prémios. Diogo Costa venceu o prémio pelo quinto mês consecutivo, tendo vencido em outubro, novembro, dezembro, janeiro e agora fevereiro.

O guardião, de 23 anos, sofreu 17 golos em 24 jogos disputados esta temporada. Em cinco jogos em fevereiro, Diogo Costa sofreu apenas três golos e manteve a baliza a zeros em três partidas.

Diogo Costa conquistou 22,22% dos votos dos treinadores da I Liga, superando os 15,87% de Bruno Varela, do Vitória de Guimarães, e os 15,08% de Odysseas, do Benfica, que completaram o pódio.

O FC Porto tem jogo decisivo nesta terça-feira, para a Liga dos Campeões, frente ao Inter de Milão.

Depois da derrota em Itália, por 1-0, o Porto procura carimbar passagem aos quartos de final no Estádio do Dragão. Jogo arranca às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.