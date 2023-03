Nota 4 para Gustavo Correia. Penáltis bem decididos e sem ajuda do VAR

Paulo Pereira, especialista de arbitragem da Renascença, dá nota 4 à equipa de arbitragem liderada por Gustavo Correia no jogo entre FC Porto e Estoril Praia

"Começou menos bem e foi em crescendo, teve decisões importantes que tomou sozinho, sem o VAR. Aos 54 minutos, o penálti por mão de Pepe é bem assinalado, é evidente a mão. Aos 70 minutos, o Mexer atropela Taremi, uma boa decisão de Gustavo Correia. Decidiu e tomou iniciativa", começa por dizer.

A expulsão de Francisco Geraldes é também correta, tanto o primeiro como segundo cartão.

"Não começou muito bem, com o amarelo a Grujic logo no início que poderia ter afunilado muito o critério, mas acabou por melhorar de forma evidente ao longo do jogo. Nota 4, muito boa arbitragem", termina.

O árbitro foi também elogiado pelo treinador do Estoril, Ricardo Soares: "Gostava também de dar uma palavra para o Gustavo, grande jogo da parte da arbitragem e do Porto, acho que estivemos ao nível. Foi uma grande arbitragem".