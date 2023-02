José Fernando Rio: "Onze que defrontou o Rio Ave pode dar mais em Milão"

A vaga de lesões no FC Porto não retira otimismo a José Fernando Rio para a eliminatória da Liga dos Campeões com o Inter de Milão.

Em declarações a Bola Branca, o adepto portista candidato derrotado por Pinto da Costa nas últimas eleições encara com confiança a deslocação a Milão, para a primeira mão dos oitavos de final, mesmo sem habituais titulares como Uribe, Otávio, Galeno e Evanilson.

“O Porto está habituado a estas andanças da fase a eliminar da Liga dos Campeões e, portanto, tenho sempre grande expectativa quanto à sua prestação. Este jogo surge numa altura um pouco complicada, porque o Porto tem algumas peças chave indisponíveis. São muitos jogadores e muito importantes para a equipa, o que, claro, dificulta as opções do Sérgio Conceição. Mas seja como for, estou habituado, sobretudo nas últimas cinco épocas, a ver sempre um Porto competitivo”, declara.

Confrontado com a exibição no último encontro da Liga portuguesa, José Fernando Rio reconhece que o Porto “não fez um bom jogo”, mas “conseguiu os três pontos, que era o mais importante perante estas dificuldades”.

Neste contexto, José Fernando Rio acredita que “mesmo estes jogadores que defrontaram o Rio Ave podem dar um bocadinho mais em Milão".

"O Porto não precisa de ir a Milão ganhar. Eu quero que ganhe, obviamente, mas o Porto tem é de regressar de Itália com um resultado que lhe permita continuar a ter aspirações de passar aos quartos de final”, sublinha.

Cinco mil portistas nas bancadas é cenário que entusiasma

A cidade de Milão vai ser invadida por milhares de adeptos. A estimativa aponta para o apoio de cinco mil portistas no jogo contra o Inter.

“É espetacular nesta altura difícil para todos, não só financeiramente, mas também no plano desportivo”, assinala José Fernando Rio.

“Os adeptos do Porto reconhecem as dificuldades que o clube vive neste momento com tantas lesões, e ainda assim acreditam. É esta a força do Porto e é isto que nos torna num clube especial, mais ainda na Liga dos Campeões”, conclui.

O Inter de Milão-FC Porto, jogo da primeira mão dos oitavos de final da Champions, realiza-se na quarta-feira, às 20h00, em San Siro. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.