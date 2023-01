FC Porto reforça equipa B com Luan Brito

O FC Porto oficializou a contratação do jovem avançado Luan Brito, que reforça a equipa B, segundo esclarece o clube em comunicado.

Luan Brito, ponta de lança de 20 anos, é emprestado pelo Fluminense por uma temporada e meia.

"É um momento único na minha vida. Estou muito feliz por chegar a um clube do tamanho do FC Porto e espero trazer muitas alegrias para os adeptos deste enorme clube”, disse, citado pelos meios do clube.

Luan Brito cita Taremi e Evanilson como referências, sendo que o avançado brasileiro do Porto também jogou no Fluminense antes de rumar ao Dragão: “O Taremi e o Evanilson, que veio do mesmo clube que eu, são referências para mim e espero chegar ao nível deles para dar muitas alegrias aos adeptos”.

De acordo com o jornal "O Jogo", o Porto fica com uma cláusula de compra de 3 milhões de euros.

Luan Brito não chegou a estrear-se pela equipa principal do Fluminense e jogava no escalão sub-20.