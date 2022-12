FC Porto-Arouca. Estádio do Dragão com casa cheia no regresso da I Liga

O FC Porto anunciou lotação esgotada para o jogo desta quarta-feira frente ao Arouca, no Estádio do Dragão, jogo que marca o regresso dos dragões à I Liga, depois da pausa para o Campeonato do Mundo.

Dessa maneira, são esperados cerca de 50 mil espectadores no Dragão, números muito superiores aos verificados nos três jogos caseiros na Taça da Liga, onde estiveram uma média de 22 mil espectadores frente ao Gil Vicente, Vizela e Mafra.

O jogo é ainda especial para Sérgio Conceição, que pode alcançar o recorde de José Maria Pedroto de 215 vitórias pelo clube.

O Porto está privado de alguns jogadores influentes, como os defesas Pepe e Zaidu, o médio Stephen Eustáquio e o avançado Evanilson.

O FC Porto enfrenta um adversário motivado pelo apuramento inédito para a fase final da Taça da Liga, procurando capitalizar a difícil deslocação do Benfica ao estádio do Sporting de Braga, terceiro classificado, a um ponto dos azuis e brancos, na sexta-feira.

O FC Porto-Arouca joga-se esta quarta-feira, às 21h15, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.