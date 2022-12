Erro no Mundial e exibições de Cláudio Ramos não beliscam titularidade de Diogo Costa

Diogo Costa vai ser titular na receção do FC Porto ao Arouca, a contar para a 14.ª jornada do campeonato, garante Sérgio Conceição.

O guarda-redes de 22 anos vem de um erro que custou a eliminação de Portugal no Mundial 2022. Por outro lado, Cláudio Ramos brilhou na Taça da Liga e manteve a baliza do FC Porto a zeros nos últimos jogos. Ainda assim, nada muda para Sérgio Conceição: Diogo continua a ser o titular.

"Um titular da seleção, que fez o que fez até ao Mundial, no campeonato e na Liga dos Campeões, naturalmente vai voltar e jogar amanhã [quarta-feira]", sublinha o treinador do Porto, em conferência de imprensa.

Quem não estará frente ao Arouca é Zaidu, mais os restantes jogadores a recuperar de lesão: Meixedo, Pepe, Stephen Eustaquio e Evanilson.

Sérgio Conceição lamenta o regresso de jogadores lesionados do Mundial, mas também "um ou outro com percentagem de massa gorda acima" do que permite. "Agora temos de recuperar esses jogadores, proporcionar um trabalho que os meta na forma que queremos e exigimos", vinca.

Arouca ao nível do FC Porto

Apesar das dificuldades, o FC Porto é uma das duas únicas equipas que continuam em todas as provas nacionais. A outra é, precisamente, o Arouca, que "está num bom momento, o melhor" desde que Armando Evangelista assumiu o comando, na opinião de Sérgio Conceição.

"Vem de cinco vitórias consecutivas fora, só perdeu um jogo fora esta época. Tem bons jogadores, que se conhecem bem e estão bem treinados. Temos de estar atentos. Temos de fazer tudo bem no jogo", avisa.

O FC Porto recebe o Arouca na quarta-feira, às 21h15, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.