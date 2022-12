Madjer acredita que Diogo Costa "tem tempo" para seguir pisadas de Baía

Rabah Madjer considera que Diogo Costa tem tempo e talento para dar o salto do FC Porto para um dos maiores clubes da Europa.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador portista destaca a juventude do guarda-redes, que usa o mesmo número de Vítor Baía, o 99. Há tempo para seguir as pisadas do antigo internacional português.

"Ele é muto jovem, 22 anos, tem tempo para ir para outros clubes, como foi o Vítor Baía para o Barcelona. O Porto e os dirigentes do Porto sabem negociar isto e reconhecer o momento em que o Diogo pode deixar o clube e ir para Barcelona, Real Madrid ou clube desses", refere.