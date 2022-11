Site do FC Porto noticiou morte de Domingos Gomes. É falso

O site do FC Porto noticiou, na tarde desta segunda-feira, a morte de Domingos Gomes, antigo médico do clube, mas a notícia não corresponde à realidade.

Fonte portista assumiu, à Renascença, que se tratou de erro dos serviços do clube. Posteriormente, o FC Porto publicou um pedido de desculpa pelo erro.

"O artigo publicado às 16h22 no site oficial do FC Porto - intitulado “Morreu Domingos Gomes” - não corresponde à verdade. A notícia foi escrita com base numa fonte hospitalar, que, felizmente, se revelou falsa. O FC Porto pede humildes desculpas ao próprio, à família e a todos os sócios e adeptos, com o desejo que o dr. Domingos Gomes continue de boa saúde por muitos anos", pode ler-se.