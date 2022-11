Jogadores do Mafra "confiantes" para defrontar o FC Porto e de olho em "churrascada"

Hoje é dia de festa em Mafra, com a equipa da II Liga a receber o campeão nacional na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Um dia que pode ficar na história do emblema da zona saloia, que vai tentar fazer uma surpresa perante o FC Porto.

Em entrevista a Bola Branca, o presidente do Mafra não esconde esperança num bom resultado, mesmo tendo um adversário de grande qualidade pela frente.

"A nossa equipa está bastante confiante. Sabemos que é um jogo muito difícil, mas estamos confiantes, e um jogo de Taça é um jogo de festa, e certamente o Mafra vai fazer festa. Os jogadores estão preparados e bastante motivados, porque para muitos é um feito jogar contra um clube com a dimensão do Porto. Mas para nós, jogar contra o FC Porto já é uma vitória", afirma José Cristo.

José Cristo revela que a lotação está esgotada e que se vive um ambiente de expectativa na Vila de Mafra.

"O ambiente tem sido uma loucura, as pessoas de Mafra e do concelho estão todas ansiosas para que chegue a hora do jogo. O estádio vai estar cheio, porque os bilhetes já esgotaram há muito tempo", revela.

Churrasco para celebrar a vitória

O presidente do Mafra adianta que não haverá prémio monetário em caso de vitória, mas pode haver algo de diferente. Quanto à receita do jogo, espera que o Porto ofereça a sua parte.

"O Mafra não tem prémio nenhum, O Mafra é um clube que não tem valores extra, e a obrigação que tem com os jogadores é pagar-lhes o ordenado todos os meses. Mas se o Mafra ganhar certamente haverá uma churrascada ou algo parecido, nada mais do que isso. Sobre a receita do jogo ainda não falei com o presidente Pinto da Costa. Vamos jantar logo e, se nos oferecerem a receita, ficaremos contentes e bastante agradecidos", sublinha.

O Mafra-FC Porto está agendado para as 20h45 e tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.