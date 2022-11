Villas-Boas satisfeito com as "defesas decisivas" de Diogo Costa

"Muito nos tem ajudado com defesas decisivas. Podemos estar, potencialmente, perante um grande guarda-redes para o futuro. Há ainda muitos cenários que o Diogo terá de enfrentar. Saberá como evoluir, mas desejo-lhe tudo de melhor", afirma o técnico, de 45 anos.

Em entrevista a Bola Branca , à margem da Web Summit, de que a Renascença é parceira oficial, o adepto e antigo treinador do FC Porto assume estar "muito satisfeito" com o que Diogo Costa tem feito.

André Villas-Boas fica satisfeito por ver Diogo Costa brilhar no FC Porto e espera que o guarda-redes continue a evoluir da melhor forma.

Referências mundiais dão rumo ao talento jovem



Villas-Boas considera que, nos últimos 15 anos, a "explosão dos mais talentosos portugueses" do futebol, como José Mourinho, Cristiano Ronaldo e Ricardinho, serviu de fonte de inspiração para muitos jovens, desde jogadores a treinadores, e criou "condições de exceção".

"Qualquer pessoa que ambiciona algo importante e desenvolver as suas capacidades tem sempre alguém como referência. Com essas referências que tivemos, conseguimos reunir estrutura, qualidade no treino e ambição futebolística por parte dos jovens mais talentosos e isso permite que, neste momento, se esteja a potenciar jovens nas nossas escolas de formação, para um país tão pequeno, a um ritmo alucinante", realça.

O talento que Portugal traduz vê-se não só nos jogadores, como nos treinadores: "A parte da formação também tem sido fundamental."

"Temos cada vez mais formadores. Temos cada vez mais jovens a ambicionar ser treinadores e, portanto, a desenvolver-se mais cedo, a tirar os cursos de treinador cada vez mais cedo. Isso melhora a qualidade da formação e a qualidade do ensino. Estamos a colher o fruto disso pela quantidade de talentos que neste momento estamos a produzir", diz.

O futebol português também tem, agora, infraestruturas, nos diferentes clubes, que permitem "continuar a potenciar" o talento criado.