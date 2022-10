Pepe é a única baixa para a estreia do FC Porto na Taça

Pepe é o único jogador indisponível no FC Porto para a deslocação à Anadia, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. O central faz tratamento à lesão no joelho esquerdo e não esteve no relvado do Olival, esta sexta-feira.

Os dragões vêm de vitória sobre o Leverkusen e iniciam, este fim de semana, a defesa do título conquistado no Jamor na temporada passada.

O Anadia-FC Porto está marcado para domingo, às 20h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.