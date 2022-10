Anadia preparado para aproveitar eventual relaxamento do Porto

Bruno Morais, central do Anadia, avisa que a equipa da Liga 3 está pronta para aproveitar tudo o que for possível no jogo com o FC Porto para equilibrar a diferença de forças. Uma diferença que se levar ao relaxamento do mais poderoso terá o Anadia em alerta.

O jogo com o Anadia acontece depois de o Porto ter jogado a meio da semana com o Leverkusen, para a Liga dos Campeões, e cinco dias antes do clássico com o Benfica, no Dragão, para a I Liga. Um encaixe que, acredita Bruno Morais, poderá pormover "algumas alterações" no 11 habitual. No entanto, não haverá grandes mexidas no nível da equipa.

"Acredito que o Sérgio Conceição faça algumas alterações, mas ele não facilita na abordagem a qualquer jogo. Tem soluções para rodar a equipa, esperamos sempre um Porto muito forte", sublinha.



Bruno Morais é o únicio jogador do plantel do Anadia que já defrontou o FC Porto. Aconteceu na época 2019/20, quando o central estava no Desportivo das Aves e o jogo, curiosamente, terminou com empate a zero. O central ficou surpreendido com essa curiosidade, mas está convencido que a inexperiência do plantel em confrontos com equipas da dimensão do Porto não irá ter influência no jogo de domingo.

Oportunidade para as equipas da Liga 3

Além do Anadia, há outras equipas da Liga 3 que defrontam equipas de topo em Portugal, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Por exemplo, o Caldas recebe o Benfica, o Varzim o Sporting e o Felgueiras joga com o Braga.

Para Bruno Morais, que cimpre a segunda temporada naquele escalão, depois de na época passada ter jogado no Montalegre, esta "é um excelente oportunidade para as equipas da Liga 3 demonstrarem que existe qualidade neste campeonato, depois de algumas já o terem demonstrado, este ano, frente a equipas da II Liga".

O Anadia está no 7.º lugar da Série A e segue com a meta a curto prazo de "tentar conquistar três pontos a cada jogo, construindo o seu caminho".