"Saída de Sérgio Conceição seria trágica para o FC Porto"

José Fernando Rio, ex-candidato à presidência portista, considera uma eventual saída de Sérgio Conceição seria uma tragédia para o FC Porto.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo candidato à sucessão de Pinto da Costa diz estar convicto que Sérgio Conceição se vai manter no cargo, mesmo depois do apedrejamento do carro onde seguia a família, após a pesada derrota (4-0) na Liga dos Campeões com o Club Brugge. José Fernando Rio deseja que o treinador fique "por muitos anos":

"A saída de Sérgio Conceição não me passa pela cabeça, era uma perda enorme para o clube. Já é o treinador com mais tempo na história do Porto, mas acho que esta ligação deve continuar por muitos anos. Se o Sérgio Conceição saísse neste momento, seria trágico para o FC Porto."

No entanto, José Fernando Rio deixa em aberto o futuro de Sérgio Conceição se ocorrer um episódio idêntico ao de terça-feira.

"A família é sempre o valor mais importante que temos. Sabemos que o Sérgio Conceição dá muito valor à família e, se calhar, por isso é que ele se tem mantido no Porto e em Portugal. Agora, uma reação a um novo episódio é sempre imprevisível, mas julgo que a situação não vai voltar a acontecer, porque o Porto vai tomar medidas e os portistas estão em alerta, e não vão deixar que o trabalho de Sérgio Conceição seja perturbado", afirma o antigo candidato à presidência do Porto.