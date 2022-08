Sérgio Conceição: "Clássico não decide nada"

Sérgio Conceição considera que o clássico com o Sporting, à 3.ª jornada do campeonato, "não vai decidir nada". O treinador do FC Porto reconhece que se trata de um jogo de outro nível, daqueles que valem seis pontos, por ser frente a um adversário direto.

No entanto, sendo numa fase tão inicial da época, é mais "um jogo de 4,5 pontos", sorri o treinador, em conferência de imprensa. Em Vizela, na jornada anterior, o Porto sentiu dificuldades e só marcou o golo da vitória em cima do minuto 90, por Marcano.



Depois de logo após a partida ter assumido que foi um jogo menos bem conseguido da sua equipa, o treinador explica que não teve de fazer qualquer alerta especial aos jogadores. "O meu alerta é diário. Houve mérito do adversário e algum demérito nosso. Os campeões são aqueles que conseguem estar mais motivados, mesmo ganhando muito", observa, lembrando que os seus jogadores têm tido esse comportamento como padrão.