"Namaso tem tudo para ter sucesso"

Sérgio Conceição acredita que Namaso tem qualidade para ter sucesso, mas adverte que ainda há muito caminho para andar.

"Há uma transição da equipa B para a equipa principal. O Danny fez uma excelente pré-época e agora há um período de amadurecimento que vai acontecer. Não é positivo falar sobre ele durante 10 minutos numa conferência de imprensa. Depois de se fazer um bom jogo há, talvez, um relaxar. Eu já não gostei de uma coisa ou outra no treino", avisa, em conferência de imprensa, esta sexta-feira, no Olival.

O treinador prefere colocar o foco no coletivo e pede para "deixarem o Namaso tranquilo e olharem para todos os Namasos da equipa". De qualquer forma, admite que fica "contente" com a sua aparição, "porque é mais um jovem que entra e tem tudo para ter sucesso".

"O cacifo do Cláudio Ramos continua igual"

Esta semana, depois de ter sido titular na Supertaça - Diogo Costa cumpriu castigo -, Marchesín saiu para o Celta de Vigo, a troco de um milhão de euros. Questionado sobre se pretende recorrer ao mercado para reforçar as opções, ou se Cláudio Ramos lhe dá garantias e fica com mais espaço na equipa, Sérgio Conceição responde que "o Cláudio tem o mesmo espaço que tinha".

"O cacifo dele continua igual. A saída do Marche foi o que foi. Eu quero sempre ter mais soluções, mas há fatores dentro de um clube que não posso controlar. Estou muito contente com o Cláudio e conto com ele", termina, sem esclarecer se o Porto irá contratar um novo guarda-redes.



Diogo Costa, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo são os três guarda-redes do plantel principal dos campeões nacionais, neste momento.