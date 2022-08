Franco estreia-se no Olival na conclusão da preparação para o Marítimo

O FC Porto terminou a preparação para o jogo com o Marítimo com três indisponíveis e a estreia de André Franco.

Marko Grujic é a mais recente adição ao boletim clínico por fadiga muscular e realizou treino condicionado, tal como Evanilson, que se lesionou na Supertaça. No entanto, ambos ainda poderão figurar no jogo com o Marítimo.

De fora está Manafá, em tratamento, ginásio e treino condicionado a uma grave lesão sofrida na época passada.

André Franco foi a novidade. O reforço, anunciado na noite de quinta-feira, treinou pela primeira vez no Olival.

O FC Porto-Maritimo, da 1.ª jornada da I Liga, está agendado para sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.